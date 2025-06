Rifondazione: “A Sarzana contro il genocidio a Gaza e l’invio di armi in Israele”

“È un dovere morale e politico scendere in piazza contro il genocidio in corso a Gaza di cui è complice anche il Governo italiano ed è per questo che domani saremo a Sarzana alla fiaccolata con ritrovo alle ore 21 in Piazza Luni” lo afferma in una nota la segreteria provinciale di Rifondazione comunista. “Non possiamo più restare in silenzio mentre Israele porta avanti un’offensiva finale spietata su Gaza, con l’obiettivo chiaro di eliminare, deportare, annientare il popolo palestinese.

Venerdì sarà anche un modo per ricordare Ali Rashid. “Alì è stato un punto di riferimento per decenni nel nostro paese per la causa palestinese, un militante, un dirigente politico, un diplomatico, un parlamentare, un intellettuale di straordinario valore e un meraviglioso compagno di rara umanità che ci mancherà moltissimo e che porteremo per sempre nel cuore” concludono dalla segreteria provinciale di Rifondazione Comunista

