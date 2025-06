Sampierdarena, pietrate a un distributore h24 per rubare lattine: arrestato

Genova. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia mercoledì sera per avere danneggiato un distributore automatico h24 in via Cantore, a Sampierdarena.

A notare l’uomo sono stati due passanti, che hanno subito chiamato il 112. Il 49enne si stava accanendo contro il distributore, prima con una bottiglia e poi con una pietra, riuscendo a rompere il vetro e a prendere numerose lattine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno bloccato l’uomo. Nel suo zaino sono state ritrovate le lattine appena rubate e, nei pressi delle macchinette, gli oggetti utilizzati per danneggiare il vetro.

Il proprietario dell’esercizio commerciale ha quantificato il valore complessivo dei danni in circa 2.000 euro. Il 49 enne è stato arrestato in attesa della direttissima di questa mattina, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.