Sindrome di Down, una ricerca Iit svela nuove possibilità per migliorare la qualità del sonno

Genova. Una recente ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha dimostrato l’efficacia del farmaco bumetanide nel migliorare la qualità del sonno in modelli preclinici di sindrome di Down. Questo lavoro, pubblicato sulla rivista iScience, si inserisce in un più ampio filone di studi che IIT porta avanti da anni su questa sindrome, e che ha contribuito all’avvio di un trial clinico attualmente in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La sindrome di Down è una condizione genetica causata dalla presenza di una copia extra del cromosoma 21 ed è spesso associata a diverse problematiche di salute. Tra le più comuni rientrano le funzioni cognitive e comportamentali, con manifestazioni che possono essere molto diverse da persona a persona. A queste si aggiungono altri aspetti clinici rilevanti, tra cui i disturbi del sonno, che colpiscono circa il 66% delle persone con sindrome di Down e possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita.

» leggi tutto su www.genova24.it