Tunnel subportuale, la talpa inizierà lo scavo nel 2027: lo smarino in calata Concenter e nell’opera a mare della Gronda

Genova. La talpa prevista per la realizzazione del tunnel subportuale inizierà il suo lavoro a marzo 2027, terminando gli scavi nell’ottobre del 2030. Da qui poi gli interventi di finalizzazione dell’opera che dovrebbero terminare entro il 2031. Queste sono le date contenute nell’ultimo documento di Autostrade per l’Italia depositato in queste ore presso gli uffici tecnici di Regione Liguria, nell’ambito del procedimento del Paur – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – per la variante per la gestione delle terre da scavo dell’opera.

Il documento di Aspi, datato 9 giugno 2025, è una nota con il quale il proponente intende “fornire alcuni chiarimenti a valle dell’incontro svoltosi presso la Regione Liguria in data 06.06.2025”. Oggetto del discorso è la gestione delle rocce da scavo prodotte dallo scavo del tunnel che, inizialmente, sarebbero dovute essere conferite nelle calate Concenter e Giaccone. Se per la prima, con comunicazione del 15 maggio scorso, Aspi sta iniziando le opere di chiusura della testa con il combiwall per evitare contaminazioni future con le acque marine, per calata Giaccone, al momento i lavori di riprofilatura sono indietro e quindi non risulta compatibile con il cronoprogramma dei lavori del tunnel.

