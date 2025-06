“Walter Andreetti: un ricordo che guarda al futuro”

Venerdi 13 giugno alle ore 11,00, presso la Uil Liguria, sede territoriale di La Spezia, si terrà un incontro commemorativo aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni per ricordare Walter Andreetti, storico segretario generale della Uil spezzina, un compagno e un amico che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità.

“Un incontro in casa Uil che viene esteso alla cittadinanza e a tutti coloro abbiano avuto modo di apprezzare Walter come sindacalista e come uomo – spiegano Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria e Salvatore Balestrino, coordinatore territoriale Uil Liguria per La Spezia – Con l’occasione intendiamo riflettere sull’eredità di Walter Andreetti per ragionare insieme e rilanciare una visione politica che guarda allo sviluppo di un territorio alle prese con il rilancio dell’industria, del porto e della riconversione energetica. Per costruire insieme un futuro migliore, orgogliosi delle nostre radici laiche e riformiste”.

Saranno presenti gli amici di Walter Andreeti, il mondo sindacale spezzino e tanti ospiti. Terrà l’orazione commemorativa il coordinatore territoriale Uil Liguria per lo spezzino: Salvatore Balestrino.

