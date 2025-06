Zoagli: “Ben 65.855 euro per riparare uno degli appartamenti acquistati dal Comune”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo consigliare in Zoagli

Durante il dibattito nell’ultimo Consiglio Comunale a Zoagli tenutosi martedì 10.6.25 convocato su richiesta dell’opposizione per discutere diversi argomenti importanti che l’amministrazione comunale teneva riservati, è emersa nuovamente la discussione sull’acquisto effettuato nell’ottobre 2023 di due appartamenti delle case popolari Arte per 450.000,00 euro, ora per renderne agibile uno dopo due anni c’è la previsione di spendere altri 65.855,00 euro. A parte il fatto che con una parte dei soldi spesi per l’acquisto degli appartamenti si poteva rendere agibile la casa bifamiliare del patrimonio comunale in via Colombo che lentamente sta crollando, soprattutto quei denari si potevano e dovevano essere spesi in sicurezza sul territorio, buche nelle strade, asfaltature varie, ringhiere in via San Pietro e via Solari e Queirolo che sono fatiscenti e pericolose per l’incolumità dei cittadini. Ogni anno in sede di bilancio preventivo andrebbero pianificate le spese per la sicurezza di sentieri comunali pedonali e per le strade comunali frazionali.

