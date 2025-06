Asl4: l’umanizzazione delle cure diventa un piano operativo

Dall’ufficio stampa di Asl4

Non solo erogare servizi sociosanitari, ma valorizzare ogni persona nella sua unicità, facendosi carico, insieme ai bisogni di cura, della dimensione emotiva e relazionale di ciascuno: è l’obiettivo del piano “La centralità della persona nelle relazioni di presa in cura e cura” elaborato e messo in atto negli ultimi due anni dall’Asl 4 e illustrato oggi, nella sala Trasparenza della Regione Liguria, per presentare le esperienze realizzate in senso operativo e formativo, e le prospettive di sviluppo per il prossimo futuro.

