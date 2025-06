Attacco di Israele all’Iran, la comunità iraniana genovese: “Ansia, viviamo un paradosso”

Genova. Sono oltre 300 i cittadini iraniani che vivono a Genova e questa mattina in molti hanno provato sensazioni complesse alla notizia dell’attacco di Israele. Il governo di Tel Aviv ha colpito soprattutto siti militari e nucleari in Iran ma avuto come obiettivo anche diversi esponenti del mondo militare, e scienziati che rappresentano figure chiave per il programma nucleare iraniano.

La capitale Teheran ma anche Tabriz, Natan, Ishafan e altre le località colpite con un bilancio (provvisorio) di 80 morti e centinaia di feriti. L’Iran ha provato a rispondere con un lancio di droni ma questi sono stati intercettati dalle forze israeliane che sottolineano: “Non è finita, andremo avanti per due settimane“.

