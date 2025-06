Boccadasse, torna la tradizionale Fiera di Sant’Antonio: tutte le modifiche alla viabilità

Genova. Domenica 15 giugno, dalle ore 8 alle 22, a Boccadasse torna la tradizionale Fiera di Sant’Antonio. La manifestazione, che ospiterà 85 banchi di merci varie, animerà il tratto di corso Italia tra via alla Torre dell’Amore e via De Gasperi.

«La Fiera di Sant’Antonio a Boccadasse è parte importante delle tradizioni care ai genovesi ed è una speciale occasione per vivere uno dei borghi più tipici ed amati della nostra città – dichiara l’assessora al Commercio, Tradizioni e Turismo Tiziana Beghin –. Sarà una giornata di festa tra bancarelle, artigianato e prodotti tipici che rendono unica la nostra città, in uno degli scorci più noti di Genova, molto apprezzato anche da visitatori da tutto il mondo. Invito tutti i genovesi e i turisti a partecipare per riscoprire la bellezza di una tradizione che continua a vivere e a rinnovarsi ogni anno con l’apporto fondamentale degli operatori del commercio ambulante».

