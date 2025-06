Partire per le vacanze senza separarsi dal proprio animale domestico non è mai stato così facile. Corsica Sardinia Ferries si conferma, ancora una volta, una compagnia di navigazione all’avanguardia nell’accoglienza degli amici a quattro zampe. Su tutte le rotte delle celebri Navi Gialle – Corsica, Sardegna e Baleari – i cani (e gli altri animali domestici) sono ospiti speciali. A loro sono riservati comfort e attenzioni particolari: cabine pet-friendly con pavimenti in linoleum per una pulizia ottimale, ponti esterni accessibili per passeggiate e soste, oltre a zone igieniche dedicate. Il vero punto di forza? Gli animali possono accompagnare i propri padroni anche nelle aree comuni, ristoranti inclusi, grazie a spazi appositamente pensati per garantire benessere e serenità durante tutta la traversata. A rendere ancora più speciale l’esperienza è la rinnovata collaborazione con Farmina Pet Foods, azienda leader nella nutrizione animale. Anche quest’anno, gli amici pelosi potranno gustare un goloso omaggio a bordo, mentre i proprietari avranno l’opportunità di ricevere gratuitamente una consulenza nutrizionale personalizzata e uno sconto esclusivo sui prodotti. Per garantire un viaggio sereno e confortevole per tutti – umani e animali – sul sito di Corsica Sardinia Ferries è disponibile un pratico vademecum con consigli utili e semplici regole di convivenza da seguire a bordo. Scegliere Corsica Sardinia Ferries significa vivere la vacanza insieme al proprio animale, senza rinunce, in totale libertà e con la sicurezza di un servizio attento e su misura.

L’articolo Corsica Sardinia Ferries, viaggiare con Fido non è mai stato così semplice proviene da Città della Spezia.

