Fondo Strategico, Bozzano e Vaccarezza: “Grazie alla Regione importanti finanziamenti nel savonese”

Provincia. Poco meno di due milioni e mezzo sono in arrivo al Levante Savonese dal Fondo Strategico Regionale. “Su 4.8 milioni di euro destinati alla Provincia di Savona, ben 2.3 milioni arriveranno tra Albisola Superiore e Varazze – spiega il consigliere savonese Alessandro Bozzano dopo il via libera alle risorse -. Con questi denari saranno finanziati tre progetti strategici che ho seguito direttamente nell’iter che li ha portati ad ottenere i contributi. I cittadini potranno ora vederli partire entro l’anno”.

Nel dettaglio: a Varazze è prevista la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, nel centro storico, con un intervento da un milione e 269 che godrà di un finanziamento regionale di un milione e 161mila euro. Ad Albisola Superiore, per un totale di circa un milione e 200 mila euro di finanziamento regionale, si prevedono due cantieri distinti. Il centro storico sarà oggetto di un’opera di riqualificazione con il rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale in via della Rovere e largo Nicolò Gavotti, con un contributo di Regione Liguria di 946,155.83. Il secondo intervento, con un finanziamento di 250mila euro, partirà nella frazione di Luceto dove sarà avviato il rifacimento della pavimentazione stradale con regimazione delle acque meteoriche in piazza del Carmine e vico del Carmine.

