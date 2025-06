Guido Harari porta la sua fotografia a Castelnuovo Magra: “Un viaggio attraverso un’epoca”

“In questa mostra c’è un viaggio attraverso un’epoca: andrebbe vista come occasione per riappropriarsi di pezzi della propria vita, più che per apprezzare le foto da un punto di vista artistico”. Con queste parole il celebre fotografo Guido Harari ha presentato la sua mostra “Tower of Song”, inaugurata ieri nel borgo di Castelnuovo Magra e visitabile fino al 12 ottobre nel Castello dei Vescovi di Luni con 55 scatti di grandi protagonisti della musica, da Bowie a Pavarotti, da Bob Marley a Ennio Morricone.

