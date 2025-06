Intercultura cerca le famiglie interessate ad accogliere studenti internazionali

Savona. Quest’anno Intercultura ha ospitato più di 350 studenti provenienti da 60 Paesi di tutto il mondo in altrettante famiglie che li stanno accogliendo per vivere loro stesse una bellissima esperienza di incontro tra culture. Un incontro che rappresenta una grande opportunità di confronto e di crescita per i figli e per tutta la famiglia.

E proprio da questa dalla necessità di confrontarsi tra stili di vita molto diversi, nascono degli affetti molto profondi e, spesso, delle storie molto belle che collegano generazioni diverse e durano per tutta la vita.

» leggi tutto su www.ivg.it