Loano, dopo 150 anni chiude l’istituto Rossello. Suor Antonia: “Valori, accoglienza e misericordia pilastri della nostra scuola”

Loano. Anche se negli anni non sono mancate le occasioni di fare una visita, tornarci fa sempre un certo effetto. Si è subito investiti da un non ben definito miscuglio di sentimenti e ricordi: alcuni ben scolpiti nella mente, altri forse alterati perché addolciti dal tempo e dall’amara consapevolezza di adulti che quella dell’infanzia era quasi un’età dell’oro che difficilmente potrà tornare. Ma a prevalere, su tutto, è la nostalgia, che fa scattare un’inconsapevole e innocente comparazione tra il “come sembrava” quando eravamo piccoli e tutto era ben più soggettivo e il “com’è ora” guardando le cose da adulti e in modo oggettivo .

E quindi si cercano le differenze tra l’ora e l’allora. E così notiamo che l’aula in cui abbiamo passato tante giornate è “così piccola” e invece 35 anni fa sembrava “enorme”. Che quel corridoio che tante volte abbiamo fatto di corsa per andare a fare la ricreazione sul terrazzo a metà mattina è molto più corto di quanto non sembrasse a suo tempo. E poi torna alla mente il rumore di decine di bambini che fanno su e giù dalle scale per entrare in aula o andare in mensa o tornare a casa. Un rumore a cui ora fa da contraltare un silenzio pesante, triste e anche un po’ cupo. Un silenzio che, purtroppo, non se ne andrà più. Sì, perché dopo 150 anni di attività sul territorio di Loano e generazioni di piccoli alunni formati ed educati nelle sue aule, le scuole Rossello di via Stella hanno chiuso e interrotto la loro attività.

» leggi tutto su www.ivg.it