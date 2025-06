Longo verso l’esonero a Bari, poteva finire allo Spezia se D’Angelo avesse chiesto di lasciare

Altre due panchine importanti di serie B verso la definizione. Fabio Caserta, separatosi ufficialmente dal Catanzaro, sarebbe vicino a trovare un accordo con il Bari mentre i calabresi avrebbero individuato in Alberto Aquilani il suo sostituto. Il club della famiglia De Laurentiis dunque nelle prossime ore ufficializzerà l’esonero di Moreno Longo, 49 anni e un contratto fino al 2026, e in questi giorni seriamente preso in considerazione dalla dirigenza dello Spezia nel caso Luca D’Angelo avesse chiesto di essere lasciato libero.

L’allenatore piemontese era infatti ritenuto il profilo giusto per raccogliere l’eredità di D’Angelo. Per considerazioni di tipo tattico come l’uso delle difesa a tre, in continuità con lo scorso campionato, per professionalità e anche per una questione di costi in linea con la politica del club, che rimane lontana dai più pagati tecnici di categoria tipo Giovanni Stroppa. Ipotesi decaduta prima di approfondire con il diretto interessato nel momento in cui, con la conferma di Andrea Gazzoli nel ruolo di ad e la prossima di Stefano Melissano come uomo mercato, anche l’avventura di D’Angelo sulla panchina aquilotta continuerà senza ulteriori ragionamenti.

