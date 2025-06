Meteo, la Liguria nella morsa dell’alta pressione africana: picchi di temperature sopra i 33 gradi

Genova: Al mattino cielo sereno, ma lattiginoso-biancastro per la presenza di polvere desertica in sospensione. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne; non si esclude qualche sporadico rovescio in Val Trebbia sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Sempre in serata, velature in aumento sull’Imperiese.

Alta pressione africana a pieno regime sulla nostra Penisola anche nei prossimi giorni. In Liguria clima caldo con qualche temporale su alcune aree interne nelle ore pomeridiane, specie sabato e domenica.

