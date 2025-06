Parchi eolici, Astiggiano e Briano: “Favorevoli all’energia green ma non alla devastazione del territorio”

Mallare-Altare. Due comuni confinanti uniti, in questo momento, da una battaglia in più: quella di limitare la creazione di nuovi parchi eolici sul territorio. Flavio Astiggiano e Roberto Briano, rispettivamente sindaci di Mallare e Altare, sono intervenuti nel corso dell’ultimo episodio del podcast “La Telefonata“, condotto dal giornalista della redazione Nicola Seppone, per affrontare uno dei temi che in questo momento stanno più a cuore dei cittadini, ovvero il timore che, senza limiti e regolamentazioni, i crinali vengano ulteriormente deturpati da impianti di generazioni dal forte impatto ambientale.

