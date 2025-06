Rapallo: la crisi mediorientale ferma Tajani a Roma; Schlein regina del convegno

La crisi in Medio Oriente ha costretto a cambiare anche il programma del 54° Convegno Annuale dei Giovani Imprenditori, iniziato oggi all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo e condotto dal giornalista David Parenzo. In base al progetto originario, alle 15.30 avrebbe dovuto parlare il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ministro è stato invece trattenuto a Roma da un vertice urgente con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: per discutere appunto dell’attacco di Israele all’Iran e delle sue quasi certe nefaste influenze a livello geopolitico ed economico internazionale. Tajani è poi intervenuto da remoto. Tutti gli altri politici indicati nel programma hanno partecipato di persona.

Con la grande Sala Congressi dell’Excelsior gremita, la fila per entrare era lunghissima. Il programma si è aperto regolarmente con l’intervento di Maria Alinghieri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Nel suo lungo intervento, Alinghieri ha sottolineato l’importanza di politiche a sostegno dell’occupazione giovanile, sia per la creazione di nuovi posti di lavoro, sia per un livello adeguato nelle retribuzioni, per evitare il fenomeno della fuga dei cervelli, così dannoso per l’economia italiana e anche per il livello qualitativo dell’imprenditoria. Alinghieri ha sottolineato l’importanza delle università, e di un nuovo approccio al mondo dell’imprenditoria giovanile. Il suo lungo intervento, che Maria Alinghieri ha concluso letteralmente con le lacrime agli occhi per la compartecipazione e il coinvolgimento emotivo, è stato accolto da una standing ovation, con tutta la sala in piedi.

