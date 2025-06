Recco, più posti auto in centro: nuovi stalli in largo dei Mille, piazzetta del Capitaneato e salita Priaro

Recco. Cresce il numero dei posti auto a servizio dei cittadini nel centro di Recco. Razionalizzando gli spazi e con il rifacimento della segnaletica orizzontale, in Largo dei Mille, Piazzetta del Capitaneato e Salita Priaro, liberate dopo la conclusione di diversi cantieri, è stata rivista la disposizione degli stalli. Gli interventi, realizzati in sinergia tra la ditta affidataria del servizio, il gestore dei parcheggi a pagamento e personale della Polizia Locale, hanno permesso di recuperare e creare decine di posti auto e moto.

Nel dettaglio, in Largo dei Mille, la rimozione del cantiere ha consentito una completa riorganizzazione della sosta. Sono stati tracciati 20 nuovi stalli per motocicli lungo la via, a partire dall’incrocio con via Biagio Assereto. L’operazione ha inoltre portato alla creazione di due stalli per persone con disabilità, uno per il carico/scarico merci e alla delimitazione dell’area per i contenitori dei rifiuti, e alcuni posti auto.

In piazzetta del Capitaneato, l’ottimizzazione degli spazi post-cantiere ha permesso di “ribattere” la segnaletica esistente e di aggiungere 4 nuovi posti auto e 2 stalli per moto. Ulteriori 4 parcheggi per motocicli sono stati ricavati lungo il muro della rampa dei parcheggi privati. Sono stati inoltre tracciati nuovamente i passaggi pedonali.

