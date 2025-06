Regione e Comuni uniti per il territorio: finanziati cantieri strategici per spiagge e strade nello Spezzino

Ammonta a 6.372.446,28 euro il totale delle risorse destinate da Regione Liguria allo Spezzino per gli interventi legati a infrastrutture e opere di difesa del suolo. La somma deriva dal via libera alla seconda tranche del Fondo strategico regionale per un importo di 5.523.041 euro, che si vanno a unire a quelli della prima tranche, stanziati a marzo.

“Come sempre avviene per le risorse del Fondo strategico regionale – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone – gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno. Si tratta di opere attese da tempo dal territorio, che consentiranno di risolvere alcune criticità legate alla sicurezza e alla viabilità. Penso, in particolare, a Santo Stefano Magra, dove, mentre si sta realizzando il primo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra, queste risorse servono per anticipare quello che sarà una parte del secondo lotto con l’obiettivo di agevolare il traffico nelle strade secondarie una volta conclusi i lavori in corso. In questo modo il Comune potrà fin da ora adeguare la viabilità tra via Bertone e via Tavilla, per superare la criticità rappresentata dalla commistione del traffico pesante con il traffico locale in un’area densamente abitata. Questo lotto zero troverà poi continuità con il secondo lotto, ancora da progettare e finanziare”.

