Resilience: cosa è andato storto nel secondo tentativo di allunaggio di iSpace

Nel giugno 2025, l’azienda giapponese iSpace ha condotto il secondo tentativo di allunaggio della missione Hakuto-R, denominata Resilience. Dopo l’insuccesso del 2023, questa nuova missione aveva l’ambizione di dimostrare le capacità tecnologiche dell’azienda e rafforzare il ruolo del Giappone nell’economia lunare emergente, confermando il sempre maggiore interesse verso il nostro satellite non solo in termini scientifici ma anhe di business. Il lander avrebbe dovuto portare sulla superficie della Luna un carico composito: un rover europeo sviluppato con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea, un dispositivo sperimentale per l’estrazione di ossigeno dalla regolite, strumenti scientifici per l’analisi delle radiazioni e delle condizioni ambientali, ed una scultura artistica chiamata “Moonhouse”, simbolo di una futura presenza umana sulla Luna.

Il lancio è avvenuto il 15 gennaio 2025 a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, e dopo circa cinque mesi di viaggio, il lander ha raggiunto correttamente l’orbita lunare il 6 maggio. La discesa verso la superficie, in una zona del Mare Frigoris selezionata per la sua relativa tranquillità topografica, si è inizialmente svolta secondo i piani. Dopo la manovra di frenata orbitale, il veicolo si era orientato verticalmente ed ha iniziato la fase finale di discesa controllata.

