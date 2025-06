Rubavano cellulari e computer sui treni e li nascondevano nella carta stagnola: tre arresti e due denunce

Genova. La scorsa settimana, un controllo ordinario da parte del personale della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Genova Piazza Principe ha portato all’identificazione di cinque cittadini stranieri di origine magrebina, due dei quali donne. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio nell’ambito ferroviario, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Accompagnati negli uffici della Polfer, uno di loro sarebbe stato trovato in possesso di un computer portatile rubato il giorno precedente a bordo di un treno. Per questo, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e il PC è stato restituito al legittimo proprietario.

