Serie D, Celle Varazze fuoco d’artificio: ecco Luca Stanga, dal Lecco in Serie C

Sarà un Celle Varazze extra lusso anche in Serie D. Dopo il tesseramento di Lorenzo Insolito, ex giovanili del Milan, le civette inseriscono un altro ex rossonero a disposizione di mister Mario Pisano.

Si tratta del difensore centrale Luca Stanga. L’ultima esperienza del classe 2002 è stata in Serie C con il Lecco. Tecnico e veloce, ha fatto tutte le trafile delle giovanili del Milan, indossando la fascia di capitano della Primavera ed esordendo in Serie A nella stagione 21/22, quella dell’ultimo scudetto vinto dal diavolo.

