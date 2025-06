Sestri: “Abbiamo scongiurato che la Baia delle Favole sia invasa da Imbarcazioni”

Da Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia)

“Via libera al campo boe non all’accampamento, non al muro di barche che pensava di realizzare questa amministrazione al solo scopo di fare ancora cassa sulla pelle di Sestri Levante. Nel consiglio comunale di ieri sera abbiamo sventato il peggio. Era stata presentata la proposta di destinare tutto il mare della Baia della Favole a ormeggio. Nel documento era scritto nero su bianco che si destinava un’area di 700 metri per 100 metri da dare in concessione a un privato perché mettesse boe e gavitelli dove far ormeggiare, ovviamente a pagamento. Abbiamo presentato un emendamento che chiedeva di cancellare queste dimensioni. Il sindaco in prima persona ha fatto una battaglia furibonda durata ore per non togliere le misure, ha provato a cambiare il testo indicando lo stesso spazio a parole anziché con le cifre, assicurando che quella sarebbe stata l’area interessata ma che non significava necessariamente fosse occupata tutta. Però non voleva rinunciare alla frase con le misure. Persino i componenti della sua maggioranza, che evidentemente neppure avevano letto la pratica ma erano pronti a votarla, gli chiedevano spiegazioni. Alla fine non potendo piegare anche il regolamento del consiglio comunale al tentativo di scrivere un emendamento alternativo al nostro, è passata dopo ore la nostra richiesta, E soprattutto è stato assicurato che nelle scelte verranno coinvolti tutti i soggetti interessati (enti, cittadini, categorie) finora tenuti all’oscuro. Siamo favorevoli a un campo boe che riduca l’ormeggio selvaggio cui assistiamo regolarmente ogni fine settimana e che porta inquinamento e degrado, era anche una nostra programmatica, ma siamo fermamente contrari a progetti che aumentino le barche e che svendano il mare per incassare qualche soldo in più, unico obiettivo alla base di ogni scelta di questa amministrazione”.

