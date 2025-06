Sestri Levante, Muzio e Cafferata lasciano la maggioranza: “Delusi da Solinas”. La replica: “Tradiscono i cittadini”

Sestri Levante. Nasce un nuovo gruppo all’interno del Consiglio Comunale di Sestri Levante. Si chiamerà “Sestri nel cuore”. A farne parte i consiglieri Claudio Muzio e Natalina Cafferata, che lasciano il gruppo di maggioranza “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” e si costituiscono come gruppo autonomo che “si porrà come forza di vigilanza critica, all’interno del Consiglio, pronto a sostenere ogni iniziativa che risponda realmente agli interessi dei cittadini e della città, indipendentemente dalla provenienza politica, tenendo ovviamente conto del programma elettorale che avevamo sottoscritto nel 2023”, spiegano Muzio e Cafferata.

“Questa scelta – proseguono i due consiglieri – non è una decisione improvvisa ed estemporanea, ma arriva in esito ad un percorso nel quale abbiamo viste tradite, giorno dopo giorno, le aspettative e le stesse fondamenta alla base del programma premiato dai cittadini a maggio di due anni fa. È stata una scelta non facile, maturata con sofferenza e dopo un’attenta e approfondita riflessione”.

» leggi tutto su www.genova24.it