Tecnologia e vendite: 5 tools per far crescere il tuo prodotto

Secondo quanto rende noto l’Osservatorio del Politecnico di Milano, in Italia gli acquisti online – conseguiti tramite e-commerce B2C – nel 2024 hanno registrato un fatturato di 58,8 miliardi di euro, a fronte di una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Parliamo, quindi, di un settore certamente in espansione, ma dove la concorrenza, proprio per questo, diventa sempre più spietata.

Come fare per distinguersi e approfittare delle nuove opportunità, implementando vendite e fatturato? Avvalersi di soluzioni tecnologiche di ultima generazione si rivela imprescindibile e in questo articolo ti proponiamo una panoramica di 5 tool utili a far crescere il tuo business, elencandoli in base al campo d’azione.

