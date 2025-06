Turismo sostenibile, Parco Cinque Terre avvia la consegna delle targhe del marchio Cets

Il Parco nazionale delle Cinque Terre annuncia l’avvio della consegna delle targhe distintive del marchio CETS (Carta europea per il turismo sostenibile) e dei relativi kit alle strutture ricettive e della ristorazione del proprio network.

“Un’iniziativa che rafforza la visibilità di un impegno consolidato, che ha visto il Parco adottare il metodo CETS di Europarc sin dal 2015, raggiungendo oggi una rete di oltre 150 imprese dedicate al miglioramento continuo della propria impronta ecologica e sociale”, si legge nella nota diffusa dal Parco. “Il marchio CETS non è un semplice ‘bollino’, ma un carattere di distintività e prestigio che identifica le strutture che operano nel Parco e si impegnano attivamente in un percorso virtuoso su vari ambiti – proseguono dall’ente -: dal risparmio energetico alla collaborazione sinergica con le altre realtà del territorio, dalla riduzione del consumo di plastica e degli inquinanti alla fornitura esclusiva di prodotti tipici locali. È un metodo rigoroso e riconosciuto a livello europeo, che testimonia la volontà di offrire un’accoglienza di alta qualità minimizzando l’impatto ambientale. A questo impegno corrisponde anche un sistema di vantaggi concreti, come la possibilità per i clienti delle strutture CETS di accedere alle Cinque Terre Card a prezzi scontati, un incentivo diretto a vivere il Parco in modo sostenibile, utilizzando i trasporti pubblici e beneficiando di accessi privilegiati ai sentieri e ai servizi. Cuore pulsante della CETS è il Forum, un luogo d’incontro e confronto dove tutti gli attori del turismo sostenibile (operatori, associazioni, enti e residenti) si riuniscono per definire strategie e condividere buone pratiche. A ciò si aggiunge il Protocollo delle Associazioni CETS, che consolida la rete e rafforza la collaborazione. È in questa dimensione di rete che la comunicazione si moltiplica, trasformando ogni aderente in un ambasciatore consapevole del Parco e dei suoi valori”.

