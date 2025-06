Ad Albenga fa tappa “Coltiviamo l’Italia” di FdI: “Momento di confronto per raccogliere esigenze e settore del mondo agricolo”

Albenga. Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera presenta l’iniziativa nazionale “Coltiviamo l’Italia”, un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza con il mondo agricolo, finalizzato a “raccogliere esigenze e proposte dal settore”.

In Liguria, la tappa si terrà ad Albenga lunedì 16 giugno dalle 18 presso l’Auditorium San Carlo in via Roma. L’evento coinvolgerà un ampio pubblico di operatori agricoli e rappresentanti del settore, per discutere le sfide e le opportunità dell’agricoltura locale.

