Cairo Montenotte. Tragedia, nel tardo pomeriggio di oggi (14 giugno), nel parco dell’Adelasia dove un ragazzo di 35 anni, di origine straniera, è morto nel lago all’interno della riserva.

Le cause sono ancora in via d’accertamento ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso Drago, il nucleo sommozzatori di Genova oltre che i militi del 118 e la Croce Bianca di Cairo.

