Carceri, Lodi e Viscogliosi: “Presto una consulta e progetti per il reinserimento lavorativo”

Genova. “Nelle prossime settimane, come assessorato al welfare, avvieremo il percorso per andare a rifondare la consulta carcere-città, visti anche gli ultimi preoccupanti e gravi episodi che hanno coinvolto le case circondariali di Marassi e di Pontedecimo“.

A parlare è l’assessora comunale Cristina Lodi, riferendosi alla rivolta scoppiata a Marassi e all’evasione di due detenute da Pontedecimo: “A questo fine chiederemo il coinvolgimento, come in passato, di tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati da questo tema. Come amministrazione comunale siamo pronti subito ad assumerci la responsabilità di una regia forte e condivisa per ricompattare una rete esistente che chiede sostegno e maggiore iniziativa politica, venuta a mancare in questi ultimi anni, fino a arrivare a un nuovo patto condiviso tra carcere e città. Ovviamente ci sarà un grande coinvolgimento delle figure dei garanti comunale e reegionale in materia che, in passato, non esistevano”.

