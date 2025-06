Chiavari: la lenta inesorabile marcia della diga sull’argine dell’Entella

Si allunga verso il mare, lungo l’argine destro dell’Entella, il cordolo in cemento (dal sito Avanti Chiavari) su cui verranno montate le lastre prefabbricate che costituiranno la diga Perfigli a protezione di Chiavari. Sarebbe interessante capire lo scarso interesse di difesa dell’ambiente dei chiavaresi dell’argine rispetto all’area di colmata. Non sarebbe stato più facile tenere libera la foce del fiume? O prelevare il pietrisco dall’alveo? La diga ha già provocato danni come, nel villino vecchio casello ferroviario adibito all’approvvigionamento d’acqua per le locomotive a vapore, la preclusione ad usare l’uscita attraverso un cancello in viale Kasman (foto).

