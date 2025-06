Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Ha preso il via questa mattina la stagione balneare della “Spiaggia per Tutti”, il progetto d’eccellenza dedicato all’inclusione sociale e all’accessibilità. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità cittadine, i rappresentanti delle realtà partner – Anffas Tigullio Est e Il Villaggio del Ragazzo – e il personale operativo che, anche per quest’estate, garantirà assistenza quotidiana a utenti e famiglie.

