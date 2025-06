Dal Canada a Manarola, MÄEGASSÜ ospita il dj Walla P

Dopo il successo dell’apertura su Riomaggiore del 6 giugno, il nuovo festival di musica su vinile delle Cinque Terre MÄEGASSÜ si prepara ad accogliere il primo ospite internazionale: Walla P, host Voyage Funktastique, direttamente dal Canada, Montreal, oltreoceano. Unica data italiana, l’evento in programma a Manarola mercoledì 18 giugno porterà il dj a incontrare il pubblico con «il suo carico di 7 pollici funk, disco, boogie», subito dopo Parigi e Francoforte, nel bel mezzo del suo – unico – tour europeo. Dice, con entusiasmo, il direttore artistico e host dj BUD LEE: «Chi si può permettere di girare il mondo, portando con sé solo una cassa di dischi da proporre al pubblico, è perfettamente conscio di come la narrazione tramite la musica possa essere pervasiva e totalizzante. Così è quella di WALLA P, grande ospite del secondo appuntamento. È una capacità che non tutti possiedono: prevede molto studio e un feeling preciso». Tra gli obiettivi di MÄEGASSÜ c’è infatti la convinzione di poter avvicinare le persone alla musica come strumento di narrazione e spazio d’incontro. Luogo a sé stante significativo, consapevole, autentico. Prosegue BUD LEE: «L’interesse delle oltre 200 persone del primo evento, venute a chiederci delle tracce sia in consolle che dopo, lo ha confermato. È possibile fruire di eventi e luoghi in altro modo. Con WALLA P porteremo a Manarola una ricerca inedita fatta di gemme sopite nel tempo, re-interpretazione esclusiva, incrocio di retrò e contemporaneo». Manarola – città in cui BUD LEE vive – partirà, insomma, con uno dei più interessanti artisti – deejay in purezza – del panorama contemporaneo, un fuoriclasse che di MÄEGASSÜ è già simbolo.

Fuori di note curatoriali, WALLA P è un giovane artista che in soli dieci anni ha rivoluzionato il modo di fare e promuovere musica contemporaneo, in primis con Voyage Funktastique, party, etichetta, radio show seguito da oltre 3 milioni di persone in tutto il mondo. Armato di un amore profondo per tutto ciò che è funky, Walla P ha conquistato il successo grazie alla capacità di instaurare una potente relazione col pubblico, al preciso mix di boogie, disco, jazz, funk, soul. Tra live e incisioni offre ogni volta uno spazio esperienziale immersivo mai uguale a sé stesso. Conta ad oggi 7 vinili sold out, 12 album digitali, cataloghi d’alto livello. È chiamato a suonare nelle principali metropoli. Ha partecipato a festival come Boiler Room, Piknic Electronik, Igloofest, Montreal International Jazz Fest, FEQ, Osheaga, LOST. Ha suonato con Kaytranada, Pomo, Onra, Dabeull, DâM-FunK, Breakbot, Peanut Butter Wolf.

