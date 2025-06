Europa Verde Liguria: “Basta deroghe: storni e fringuelli meritano protezione, non il piombo”

Liguria. “Ancora una volta, l’Italia si trova al centro di un dibattito acceso e controverso che riguarda la gestione della fauna selvatica, in particolare la proposta di deroga all’abbattimento di storni e fringuelli. Una scelta che solleva non poche perplessità, soprattutto alla luce delle pesanti sanzioni già subite dal nostro Paese per l’abuso delle deroghe ai regolamenti europei in materia di protezione della fauna. È tempo di dire basta a queste politiche miopi e di adottare un approccio più responsabile e sostenibile”, lo afferma Europa Verde Liguria.

“Un precedente scomodo e costoso. Non è un mistero che l’Italia abbia un lungo e infelice curriculum di infrazioni in materia ambientale. Le continue violazioni delle direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici, come la Direttiva Uccelli (2009/147/CE), ci sono già costate milioni di euro in multe e procedure d’infrazione. Questi fondi, invece di essere utilizzati per la conservazione e la tutela del nostro patrimonio naturale, come sarebbe necessario anche alla luce del recente Regolamento per il ripristino della natura (Nature Restoration Law), sono stati dispersi a causa di decisioni politiche che hanno privilegiato interessi particolari a discapito della salvaguardia della biodiversità.

La proposta di reintrodurre la possibilità di abbattere storni e fringuelli, specie protette dalla legislazione europea, rientra in questo schema già visto e fallimentare. Si cerca di giustificare tali deroghe con presunti danni all’agricoltura o con la necessità di “gestire” le popolazioni, ma spesso mancano dati scientifici robusti a supporto di tali argomentazioni. Al contrario, esistono metodi alternativi, non letali e più efficaci, per prevenire i danni alle colture, come l’utilizzo di dissuasori acustici, reti protettive o la messa a dimora di colture attrattive che deviano gli uccelli”, aggiungono.

