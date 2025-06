Favale: 14enne cade dalla strada in un dirupo; in codice rosso con Drago al San Martinola in un

Una ragazzina di 14 anni, poco dopo le 16.00 percorreva a piedi con i familiari la provinciale 56 che dal Passo della Scoglina conduce a Barbagelata. Per motivi imprecisati, in una curva, è caduta oltre il guardrail ruzzolando in un burrone per circa otto metri. Nella caduta ha riportato vari traumi tra cui uno al rachide. Le sue condizioni in un primo momento sono apparse critiche.

Sul posto sono sopraggiunti il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Cicagna, i vigili del fuoco di Chiavari e l’elicottero Drago decollato dall’aeroporto di Sestri Ponente che ha preso in carico la quattordicenne trasportandola in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti anche i carabinieri.

