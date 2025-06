Fiaip Savona: “SIAE invia richieste di pagamento di licenza per gli appartamenti AAUT”

Savona. “Di recente nella nostra provincia i proprietari di immobili affittati ad uso turistico hanno ricevuto comunicazioni per il pagamento della licenza riguardo i diritti d’autore, richiesta che solleva dei dubbi riguardo alla gestione territoriale non omogenea della norma” é quanto afferma in una nota Fiaip Savona dopo che i proprietari stanno ricevendo avvisi di pagamento da parte della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – L’importo richiesto ai proprietari ammonta a 186 euro riducibili a importi più contenuti se gli immobili vengono locati per periodi inferiori all’anno. Secondo la Siae il pagamento dei diritti d’autore che è diverso dal canone speciale Rai, è dovuto per le istallazioni degli apparecchi audio/video presenti nelle strutture oggetto di locazione breve”.

Fiaip Savona solleva perplessità sull’iniziativa: “La SIAE sta equiparando gli appartamenti turistici ad alberghi e B&B, ma questa interpretazione crea perplessità poichè le differenze tra AAUT e strutture ricettive professionali sono sostanziali: nella maggior parte dei casi si tratta di immobili gestiti da privati cittadini e non da imprenditori del turismo”.

» leggi tutto su www.ivg.it