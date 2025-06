Fine settimana con cielo sereno e temperature ancora sopra la media

Temperature massime in lieve aumento che supereranno anche i 30° in questo sabato di metà giugno ma dal clima da estate inoltrata. Secondo le previsioni di Arpal il cielo sarà sereno con locali addensamenti sui rilievi di Levante che potranno portare anche a possibili fenomeni temporaleschi. Quella di domani sarà invece una giornata soleggiata caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità per l’instaurarsi di un flusso sudoccidentale nel corso della giornata che conduce all’aumento dell’umidità nei bassi livelli. Le minime saranno stazionarie e le massime in lieve calo.

L’articolo Il vescovo Vaccari bloccato in Terra Santa, “Contatti con la Farnesina per il rientro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com