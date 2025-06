“Non appena appresa la notizia che la delegazione di vescovi toscani in pellegrinaggio in Terra Santa è rimasta bloccata in Israele dopo gli attacchi missilistici avvenuti durante la notte (all’Iran, ndr), mi sono immediatamente attivato con il ministero degli Esteri. Stiamo lavorando affinché sia garantito un rientro anticipato, in piena sicurezza e sereno dell’intera delegazione, alla quale esprimiamo la nostra massima vicinanza. Aspettiamo a casa per abbracciare presto il vescovo di Massa Carrara e Pontremoli Mario Vaccari, insieme coi sacerdoti della diocesi Don Stefano e Don Massimo”. Lo scrive in una nota il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. “Li aspettiamo a braccia aperte” scrive invece il sindaco di Casola Mattia Leonardi che sottolinea: “Apprendiamo che la delegazione dei Vescovi toscani è bloccata in Terra Santa a causa della chiusura dello spazio aereo israeliano. Tra loro anche il nostro Vescovo Fra Mario Vaccari e il nostro Vicario Don Massimo Redaelli con cui siamo in contatto. Stanno tutti bene e momentaneamente sono stati trasferiti in Giordania, ospiti di un collegio francescano, in attesa del primo volo utile per tornare in Italia”.

L’articolo Il vescovo Vaccari bloccato in Terra Santa, “Contatti con la Farnesina per il rientro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com