In Provincia deleghe per Spilamberti: “Sarà centrale la sinergia con Regione Liguria”

“Ringrazio il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, per avermi conferito le deleghe relative all’ATO Rifiuti, alla manutenzione delle infrastrutture stradali e alla viabilità provinciale”. Così in una nota il consigliere provinciale di “Vince Liguria La Spezia – Noi Moderati” Luca Spilamberti. “Si tratta di ambiti fondamentali – sottolinea – per il nostro territorio, che richiedono impegno costante, capacità di programmazione e dialogo con gli enti locali. Affronterò questo incarico con responsabilità e spirito di servizio, mettendomi a disposizione di Comuni, tecnici e cittadini per lavorare in modo concreto ed efficace. In questo percorso sarà centrale la sinergia con Regione Liguria, che si è dimostrata determinante sul fronte dei finanziamenti. Proprio questa mattina, l’Assessore regionale Giampedrone ha illustrato, alla presenza del Presidente Peracchini e dei Sindaci interessati, gli importanti stanziamenti destinati al territorio spezzino attraverso il Fondo Strategico Regionale. Un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale che sta portando risultati concreti e tangibili per le nostre comunità, e che rappresenta un modello da rafforzare ulteriormente per affrontare con efficacia le prossime sfide”.

L’articolo Dal Canada a Manarola, MÄEGASSÜ ospita il dj Walla P proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com