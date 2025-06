Sestri. Un nuovo percorso per Cafarotti e Trevisano è alle porte: dal primo luglio saranno due giocatori della Sestrese. I giovani classe 2006 andranno ad aumentare il parco attaccanti della squadra di mister Valmati. Tanta corsa e tecnica al servizio dei genovesi, per cercare anche quest’anno di raggiungere i playoff e puntare ancora più in là.

Ecco il comunicato del club:

