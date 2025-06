Lite tra minorenni in Piazza Calandrini a Sarzana: uno finisce in Pronto soccorso

Una lite finita con un passaggio in Pronto soccorso, a Sarzana, per un minorenne. E’ il bilancio di quanto accaduto nella serata di ieri, in Piazza Calandrini a pochi passi dove si stava svolgendo la fiaccolata contro i bombardamenti su Gaza e in ricordo di Ali Rashid, scomparso poche settimane fa. La colluttazione tra due ragazzi, entrambi ancora minorenni, sarebbe avvenuta nell’ambito di un litigio scoppiato attorno alle 22.30 e sfociato in un’aggressione. Uno dei due è rimasto ferito riportando un trauma alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che nel ricostruire gli eventi, hanno appurato che il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi. Il giovane rimasto ferito è stato soccorso dalla Pubblica assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana che ha provveduto a trasportarlo in codice giallo al vicino San Bartolomeo. Stando a quanto appreso l’episodio è completamente slegato alla manifestazione che si stava tenendo poco distante e alla quale ha partecipato un migliaio di persone.

