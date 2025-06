Genova. Ospedale Galliera in forte difficoltà da venerdì sera per l’afflusso di pazienti.

Alle otto di sabato mattina il pronto soccorso era a livello rosso di affollamento, con 70 pazienti in cura e nove persone in attesa. Dei 70 pazienti in cura, ben 10 avevano un codice rosso, ed erano quindi in condizioni di estrema gravità, mentre a 40 è stato assegnato il codice arancione.

» leggi tutto su www.genova24.it