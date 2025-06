Pontremoli: i prelievi di sangue potranno essere fatti a domicilio per le persone anziane e con fragilità

Prelievi di sangue a domicilio nelle frazioni: un servizio più vicino ai cittadini, pensato per rendere semplice e comodo l’accesso alle analisi, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi o vive in zone isolate. E’ una delle azioni del progetto ‘Benessere per tutti nelle frazioni montane’ che l’amministrazione comunale di Pontremoli sta realizzando, con la Società della salute, grazie a un contributo ottenuto dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Circolo Anspi e la Pro Loco. La Regione, infatti, aveva invitato i Comuni toscani a presentare iniziative per favorire la permanenza nelle frazioni montane e isolate, alleviando il disagio per spostamenti non indispensabili. Ultimata la selezione del personale infermieristico che dovrà gestire il servizio, questo inizierà venerdì, 20 giugno. Da quella data le unità si recheranno a casa di coloro che abitano nelle frazioni montane delle valli pontremolesi e che di volta in volta prenoteranno il prelievo, sempre dietro presentazione della prescrizione rilasciata dal proprio medico. Il servizio è rivolto prevalentemente alle persone anziane, non autosufficienti o con disabilità. “Vogliamo aiutarle – spiega Paolo Parodi, consigliere comunale di Pontremoli, delegato alle Politiche sociali – a superare il disagio e la difficoltà che incontrano a recarsi al punto prelievi a Pontremoli. Ogni settimana il personale infermieristico si recherà dagli utenti prenotati nei giorni e negli orari che verranno di volta in volta stabiliti sulla base delle richieste. Per la nostra amministrazione è un’altra tappa che portiamo avanti per agevolare chi abita nelle frazioni, mantenerle vive, senza dimenticare le persone anziane. Il progetto si va a sommare a quelli già conclusi, come l’attività fisica nelle frazioni e i corsi per l’utilizzo del Dae. E’ segno di attenzione dal punto di vista sociale: è il centro che si sposta verso i paesi e non il contrario. A nome dell’amministrazione desidero ringraziare la Società della salute per la disponibilità e le tre associazioni coinvolte, Anspi, Misericordia, Proloco”.

Il servizio avverrà su appuntamento e sarà svolto nelle prime ore del mattino così, al termine dell’itinerario, le provette potranno essere consegnate al punto prelievi e poi al laboratorio. Importante la collaborazione con la Misericordia di Pontremoli, per il trasporto e con la Proloco che si è resa disponibile a coordinare le attività. Realizzato dal Comune in collaborazione con la SdS, non sostituisce quello di assistenza domiciliare, ma si affianca a esso ampliando la base dell’utenza a favore di quelle persone che, pur non rientrando in quelle inserite nell’assistenza domiciliare, hanno necessità di prelievi su prescrizione del medico. Le persone interessate potranno rivolgersi al proprio medico di famiglia, le giornate di raccolta saranno il martedì e il venerdì. Il servizio mira a favorire una maggiore prevenzione e controllo della salute, facilitando l’adesione a controlli periodici fondamentali per molte patologie.

