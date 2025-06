Rapallo: “Asilo, avanti tutta; il progetto risponde a un’esigenza concreta e diffusa”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

In merito alle recenti prese di posizione sul progetto del nuovo asilo nido di Parco Casale, emerse anche nel corso dell’incontro pubblico di ieri sera, la Giunta Comunale desidera ribadire un principio fondamentale: il fatto che esista una minoranza particolarmente rumorosa e contraria all’opera non significa che questa non sia utile o condivisa da una parte significativa della cittadinanza. Al contrario, il progetto risponde a un’esigenza concreta e diffusa, rilevata nel corso del tempo e confermata da numerosi cittadini, famiglie e operatori del settore.

Siamo consapevoli che ogni scelta amministrativa comporti confronti e opinioni differenti. Tuttavia, non possiamo accettare che il dibattito venga trasformato in un’arena di insulti o attacchi personali. La maggioranza ha sempre mantenuto un atteggiamento aperto, trasparente e rispettoso verso chi la pensa diversamente, senza mai sottrarsi al confronto – anche quando esso si è svolto in contesti accesi e difficili. L’incontro di ieri sera ne è la prova: un’occasione in cui, malgrado le provocazioni, la Giunta ha scelto di esserci, di ascoltare, di rispondere.

Amministrare significa anche saper decidere nell’interesse collettivo, tenendo conto di tutte le voci, ma senza farsi bloccare da chi alza il tono per cercare di imporsi. Continueremo su questa strada, con il senso di responsabilità che il nostro ruolo richiede.

» leggi tutto su www.levantenews.it