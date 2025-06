Rapallo: “Mi chiedo e chiedo al Pd dove ho sbagliato”

Da Antonio Piazza, assessore Rapallo

Buonasera, visto che sono stato tirato in causa, volevo rispondere al segretario locale del Partito Democratico. Mi chiedo e gli chiedo, cosa c’è di sbagliato nella frase “faccio politica da solo un anno e sto cercando di capire”. L’ho detto con umiltà e senza presunzione. Questo però non significa che sono stato fermo: ho incontrato ed ascoltato quotidianamente le richieste di ogni singolo cittadino, ho eseguito di persona sopralluoghi in vari punti della città, ho ascoltato e poi ho preso decisioni solo e dopo essermi confrontato con chi era necessario. Ho partecipato alla vita quotidiana della politica e non mi sono fermato al primo ostacolo andando avanti a testa alta.

Sono sempre stato e sempre sarò a disposizione tutti. Amo Rapallo e mi impegno al massimo per renderla più sicura e vivibile.

» leggi tutto su www.levantenews.it