Spiagge amegliesi, Galazzo replica all’opposizione: “Chi ritiene grave la perdita della Bandiera Blu anni fa ne metteva in discussione i criteri”

“Ritengo un mio preciso dovere intervenire per rispondere alle ripetute critiche provenienti dai consiglieri di opposizione del gruppo “Esserci per Ameglia” che sostanzialmente segnalavano i gravi ritardi nella sistemazione delle spiagge libere parlando di “totale disorganizzazione” e lo stato di abbandono della spiaggia per cani. Gli stessi consiglieri inoltre hanno presentato un’interpellanza con la quale chiedono spiegazioni in merito alla perdita della Bandiera Blu, spiegazioni già anticipate dall’Assessore Cervia, e che verranno fornite al primo consiglio comunale utile, come previsto dallo statuto e dal regolamento comunale”. Lo afferma il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo che in proposito aggiunge: “Questo quadro fornito dai consiglieri di minoranza non tiene conto di alcuni fatti: innanzitutto le quantità di materiale ligneo (e non solo) che si è depositata sul nostro litorale e sulle nostre scogliere negli ultimi due anni è stata considerevole: parliamo di 1657 tonnellate nel 2024: il Comune ha speso, con risorse proprie, € 192.000 ed ha ricevuto dalla Regione un contributo di € 65.000 mentre nel 2025 i dati precisi relativi alla quantità di materiale accumulato e al costo delle operazioni di accumulo, raccolta, carico trasporto e smaltimento non sono ancora disponibili, e non sappiamo ancora se e quanto ci verrà riconosciuto a titolo di contributo da parte della Regione. Si tratta di tutta evidenza di un grave problema per il nostro territorio che il Comune si trova a gestire in completa solitudine. I tentativi di vedere applicato il principio di solidarietà con gli altri Comuni della Provincia che si affacciano sul fiume – che dovrebbe prevedere una loro compartecipazione alle spese così come previsto in sede di A.T.O. Rifiuti nel 2021 – fatti insieme al Comune di Sarzana (che peraltro lo scorso anno ha ottenuto – a differenza nostra – la quasi totalità delle spese sostenute per pulire le spiagge libere), non hanno avuto risposte dall’ente provinciale”. Galazzo sottolinea poi come “le ripetute piogge e mareggiate dei mesi di aprile e maggio (allerte il 17 aprile, il 5 e il 21 maggio) hanno evidentemente ritardato i lavori. Si tenga comunque conto che il 19 aprile era stato completato un primo intervento di pulizia manuale delle scogliere e delle spiagge di Fiumaretta e che successivamente altro materiale si è andato a depositare laddove era già stata effettuata la pulizia. Quest’anno nel tratto tra il Canale Fabbricotti e il molo di Fiumaretta si sono formate due grandi spiagge e quindi il quantitativo delle aree da pulire è aumentato; i “ritardi” nella pulizia della spiaggia situata vicino al molo di Fiumaretta in parte sono dovuti al fatto che il Comune ha utilizzato il materiale che è stata costretta prelevare durante l’inverno nelle vicinanze del Canale Fabbricotti per favorirne il deflusso delle acque. Una volta prelevato, il materiale è stato depositato in spiaggia per risparmiare i costi di trasporto e deposito in altro sito ed è stato utilizzato per creare un fondo nella spiaggia libera. L’utilizzo necessitava però di un preventivo stoccaggio per almeno sei mesi e le successive analisi delle qualità del materiale che hanno avuto tempi non brevi dando esito positivo. Abbiamo quindi organizzato il lavoro e ad oggi le spiagge libere sono state stese e “cicalate”. La spiaggia per i cani è stata parzialmente interessata da questo fenomeno di progressivo ripascimento che ha comportato la necessità di allungare di circa 40 metri la recinzione. Abbiamo quindi reperito il più velocemente possibile il materiale necessario e ieri i nostri operai hanno posizionato la staccionata.

Un’ultima considerazione riguarda la Bandiera Blu che lo scorso anno abbiamo perso a causa della riduzione della classificazione del livello delle acque da eccellenti a buone a seguito del campionamento fortemente negativo del 2023 svolto da Arpal. Si tratta evidentemente di un dato scientifico, calcolato attraverso una complessa media ponderata che fa riferimento al quadriennio precedente che prescinde dalla volontà di chi amministra il Comune. Per recuperare la Bandiera Blu occorre che la media ponderata delle analisi del quadriennio precedente torni a livello di eccellenza. Fa sorridere però che chi oggi ritiene un grave danno la perdita della Bandiera Blu, anni fa si faceva sarcasticamente fotografare a bordo di una barca alla foce del Canale Fabbricotti con una bandiera tutta rotta mettendo in tal modo in discussione i criteri con cui ci era stato all’epoca riconosciuto l’ambito riconoscimento”.

