Torneo Internazionale Eurosalp: delegazione della Liguria presente alla gara paraolimpica tra Lizzana e Passirano

Si è svolto questa mattina, presso il Campo sportivo di Pieve di Bono (frazione Creto), uno speciale appuntamento all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà. L’evento, organizzato nell’ambito del Torneo Internazionale Eusalp Under 16, ha visto protagoniste le squadre paraolimpiche del Lizzana e del Passirano, entrambe partecipanti al campionato D.C.P.S. FIGC (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale), in campo assieme ad alcuni dei protagonisti del torneo che coinvolge le rappresentative giovanili.

Presente per l’occasione anche la delegazione della Liguria, guidata dal vicepresidente Giovanni Balestrino, che ha colto l’occasione per consegnare un simbolico omaggio a Massimo Bernardoni, presidente del Comitato Provinciale di Trento del Comitato Italiano Paralimpico, in segno di riconoscimento per l’impegno e la dedizione nella promozione dello sport accessibile a tutti.

