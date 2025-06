Genova. Una donna di circa 30 anni è stata soccorsa nella tarda serata di sabato dopo essere stata fulminata da un cavo elettrico presente nel suo giardino.

È successo in via Cabella, a Castelletto. La donna stava tagliando l’erba quando, per sbaglio, ha tranciato un cavo elettrico e ha preso la scossa.

» leggi tutto su www.genova24.it