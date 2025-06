“Valanghe”: un amore tormentato alle Cinque Terre nel nuovo video della spezzina Braska

‘’Valanghe’’ è il singolo dell’artista spezzina Braska, che segue l’album ‘’Rockstar 17’’. Nella cornice delle Cinque Terre racconta di un amore tormentato, fatto di alti e bassi, come le pieghe della terra di questo territorio. Un dualismo tra il set e la parabola d’amore che racconta il singolo. Un progetto ambizioso e collettivo nel quale l’artista si è affiancata a realtà locali, come la Cantina 5 terre, l’azienda vinicola dove si sono svolte le riprese del videoclip, a bordo della monorotaia utilizzata per la viticoltura tipica di queste zone.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com