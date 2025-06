Aurora Cadente si aggiudica la Coppa Italia di Triatlhon

L’atleta spezzina Aurora Cadente, quindicenne portacolori di Spezia Triathlon, si è aggiudicata la Coppa Italia di Triathlon che si è svolta oggi a Montesilvano, nel Pescarese, nell’ambito dei campionati nazionali di Acquathlon organizzati da Federazione italiana triathlon.

Aurora dopo una guardinga partenza nelle frazioni di nuoto e bicicletta ha sbaragliato le fortissime avversarie con una strepitosa frazione finale di corsa tagliando in traguardo con ampio vantaggio.

Grande soddisfazione da parte di tutto il team e in particolare del dirigente Luigi Brunetti presente in Abruzzo: “Stiamo crescendo da anni un gruppo di fantastici giovani triathleti ed è stata una grandissima emozione veder trionfare la nostra Aurora in questa importante manifestazione”.

